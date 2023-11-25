Кремль намагається отримати контроль над усіма системами відеоспостереження у РФ, - ISW

Повідомляється, що Мінцифри РФ виступило з ініціативою створення єдиної платформи для зберігання та обробки відеоматеріалів з усіх систем відеоспостереження в Росії, вартість якої, як повідомляється, становитиме близько 134 млн. доларів.
У Росії налічується близько 1,2 млн камер відеоспостереження, близько половини з яких наразі доступні російському уряду. До 2030 Міністерство цифрового розвитку Росії планує збільшити кількість камер спостереження по всій країні до 5 млн штук, і інтегрувати їх в програмне забезпечення для розпізнавання осіб і зображень.
Ключові висновкиISW:
Російські війська 22 листопада розпочали новий наступ на Авдіївку, хоча, ймовірно, з слабшими механізованими можливостями, ніж у жовтні.
Високопоставлені російські чиновники можуть бути залучені до широкої схеми насильницького усиновлення депортованих українських дітей.
Китайські підприємства, зокрема відома державна китайська будівельна фірма, працюють із російськими бізнесменами над плануванням будівництва підводного тунелю, який з'єднає Росію з окупованим Кримом.
Російські правоохоронні органи затримали близько 700 мігрантів на складі в Московській області і видали деяким військовим повістки, ймовірно, в рамках зусиль, що продовжуються, з примусу мігрантів до військової служби в Росії.
Російські війська завдали наземних ударів на лінії Сватове - Кремінна, а також у районі Бахмута та Авдіївки, і трохи просунулися на деяких ділянках.