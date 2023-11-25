Кремль намагається отримати контроль над усіма системами відеоспостереження у РФ, - ISW

Повідомляється, що Мінцифри РФ виступило з ініціативою створення єдиної платформи для зберігання та обробки відеоматеріалів з усіх систем відеоспостереження в Росії, вартість якої, як повідомляється, становитиме близько 134 млн. доларів.

У Росії налічується близько 1,2 млн камер відеоспостереження, близько половини з яких наразі доступні російському уряду. До 2030 Міністерство цифрового розвитку Росії планує збільшити кількість камер спостереження по всій країні до 5 млн штук, і інтегрувати їх в програмне забезпечення для розпізнавання осіб і зображень.

Ключові висновки ISW: