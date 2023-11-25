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Кремль пытается получить контроль над всеми системами видеонаблюдения в РФ, - ISW

Фото: власти РФ пытаются получить контроль над всеми системами видеонаблюдения (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Кремль пытается получить контроль над всеми системами видеонаблюдения в России, вероятно, для усиления внутренних репрессий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Сообщается, что Минцифры РФ выступило с инициативой создания единой платформы для хранения и обработки видеоматериалов со всех систем видеонаблюдения в России, стоимость которой, как сообщается, составит около 134 млн долларов.

В России насчитывается около 1,2 млн камер видеонаблюдения, около половины из которых в настоящее время доступны российскому правительству. К 2030 году Министерство цифрового развития России планирует увеличить количество камер наблюдения по всей стране до 5 млн штук, и интегрировать их в программное обеспечение для распознавания лиц и изображений.

Ключевые выводы ISW:

  • Российские войска 22 ноября начали новое наступление на Авдеевку, хотя, вероятно, с более слабыми механизированными возможностями, чем в октябре.
  • Высокопоставленные российские чиновники могут быть вовлечены в широкую схему насильственного усыновления депортированных украинских детей.
  • Китайские предприятия, в том числе известная государственная китайская строительная фирма, работают с российскими бизнесменами над планированием строительства подводного туннеля, который соединит Россию с оккупированным Крымом.
  • Российские правоохранительные органы задержали около 700 мигрантов на складе в Московской области и выдали некоторым военным повестки, вероятно, в рамках продолжающихся усилий по принуждению мигрантов к военной службе в России.
  • Российские войска нанесли наземные удары на линии Сватово-Кременная, а также в районе Бахмута и Авдеевки, и незначительно продвинулись на некоторых участках.

 

 

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