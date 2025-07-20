Кремль намагається контролювати месенджери: під прицілом WhatsApp і Telegram

Путін доручив уряду до 1 вересня 2025 року розробити заходи щодо обмеження використання іноземного програмного забезпечення, включаючи месенджери, розроблені у так званих "недружніх країнах".

WhatsApp опинився під особливою увагою, це робить його одним із головних кандидатів на потенційне блокування. Він належить Meta - організації, яка визнана в Росії екстремістською.

"Неоднозначна ситуація і з Telegram: хоча месенджер має російське походження, його нібито "незалежна" позиція та відмова від співпраці з владою роблять його статус невизначеним", - йдеться у повідомленні.

Російська влада створила новий елемент - месенджер Max від VK для цифрового стеження. Дані з Max автоматично передаються на сервери, пов'язані з VK, що підконтрольна спецслужбам РФ.

"Усім чиновникам наказали перейти на Max. Застосунок має повний доступ до мікрофона, камери, контактів, геолокації та файлів. Не вимикається стандартними засобами, використовує root-доступ і системні jar-файли - ознаки шкідливого ПЗ", - зазначає розвідка.