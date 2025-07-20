UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Кремль намагається контролювати месенджери: під прицілом WhatsApp і Telegram

Фото: російський диктатор Володимир Путін (kremlin ru)
Автор: Наталія Юрченко

Російський диктатор Володимир Путін доручив встановити контроль над іноземними месенджерами. Йдеться про WhatsApp, а також Telegram, попри його російське походження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби зовнішньої розвідки України.

Путін доручив уряду до 1 вересня 2025 року розробити заходи щодо обмеження використання іноземного програмного забезпечення, включаючи месенджери, розроблені у так званих "недружніх країнах".

WhatsApp опинився під особливою увагою, це робить його одним із головних кандидатів на потенційне блокування. Він належить Meta - організації, яка визнана в Росії екстремістською. 

"Неоднозначна ситуація і з Telegram: хоча месенджер має російське походження, його нібито "незалежна" позиція та відмова від співпраці з владою роблять його статус невизначеним", - йдеться у повідомленні.

Російська влада створила новий елемент - месенджер Max від VK для цифрового стеження. Дані з Max автоматично передаються на сервери, пов'язані з VK, що підконтрольна спецслужбам РФ.

"Усім чиновникам наказали перейти на Max. Застосунок має повний доступ до мікрофона, камери, контактів, геолокації та файлів. Не вимикається стандартними засобами, використовує root-доступ і системні jar-файли - ознаки шкідливого ПЗ", - зазначає розвідка.

 

Обмеження Telegram в Україні

В Україні довгий час йдуть дискусії щодо обмеження Telegram. Українська влада наголошує, що головна проблема полягає в анонімному поширенні інформації у месенджері.

Розмови про закриття Telegram відновилися, коли у Франції був затриманий засновник месенджера Павло Дуров.

Днями спікер ВРУ Руслан Стефанчук зазначав, що рішення про блокування Telegram якщо і буде ухвалене, то лише для того, щоб Україна здобула більше інформаційної безпеки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяWhatsAppTelegram