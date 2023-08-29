Кремль наказав спецслужбам готуватися до нової спроби перевороту, - ЗМІ

У Кремлі вважають, що після ліквідації ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина в Росії існує загроза нового військового заколоту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times .

За словами джерел із силових та урядових структур, спецслужби вже працюють над тим, щоб проконтролювати й не допустити "виступів", подібних до того, що "Вагнер" організував наприкінці червня.

"Танки, що підійшли на відстань менш ніж 200 км до Москви, справили незабутнє враження на Володимира Путіна, який править понад два десятиліття. Пригожин не лише кинув виклик командуванню армії, а й не послухався особистого наказу президента, тому був визнаний загрозою режиму", - заявили джерела.

За їх словами, Кремль не зможе зберегти ПВК "Вагнера" в нинішньому вигляді і її розформують.

"Багато членів "Вагнера" вважають, що за загибеллю Пригожина може стояти влада. І влада не може ігнорувати такі ризики", - сказав аналітик International Crisis Group Олег Ігнатов.

Як зазначається, за два дні після ліквідації Пригожина президент РФ Володимир Путін підписав указ, який вимагає від "вагнерівців" присягнути на вірність. Усі члени позаармійських воєнізованих формувань, включаючи добровольчі батальйони та територіальну оборону, зобов'язані скласти присягу перед державним прапором і присягнути захищати "конституційний лад".

"Путін хоче жорсткіше контролювати ПВК "Вагнера", щоб переконатися, що він не зіткнеться з повторенням кризи в майбутньому", - зазначив Натія Сескуріа, науковий співробітник лондонського Royal United Services Institute.

Бунт Пригожина

Нагадаємо, бойовики "Вагнера" 24 червня швидко взяли під свій контроль Ростов-на-Дону і рушили у бік Москви.

Люди вітали найманців Євгена Пригожина у Ростові. Сам Путін та його оточення втекли з Москви.

Заколот був пригнічений в результаті угоди, укладеної за посередництвом президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Падіння літака Пригожина у Тверській області

23 серпня у Тверській області РФ розбився літак Embraer Legacy 600 із 10 людьми на борту. Росавіація опублікувала імена всіх пасажирів - там був Пригожин, командир ПВК "Вагнера" Дмитро Уткін та ще кілька найманців.

Пізніше їхню смерть офіційно підтвердили в Росії.