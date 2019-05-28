Кремль использует Портнова для дискредитации не Порошенко, а Украины, - Арьев

Фото: Владимир Арьев (facebook.com volodymyr.ariev)

В БПП заявили об "атаке реваншистов"

Кремль использует бывшего заместителя главы Администрации Януковича Андрея Портнова как инструмент для дискредитации не Петра Порошенко, а Украины и всего украинского. Об этом заявил председатель постоянной делегации ВРУ в Парламентской ассамблее Совета Европы, народный депутат фракции партии "Блок Петра Порошенко" Владимир Арьев во время пресс-конференции "Почему атака реваншистов на Петра Порошенко не имеет юридических перспектив?", сообщает корреспондент РБК-Украина.

Арьев отметил, что действия Портнова, который вернулся в Украину и начал активную дискредитационную кампанию против пятого президента Украины Петра Порошенко, имеют лишь одну цель - отвлечь внимание от собственных действий, которые квалифицировались правоохранителями как государственная измена.

В отношении Портнова украинские правоохранители расследовали уголовное производство по статье "государственная измена". Кроме того, Генпрокуратура разыскивала Портнова по обвинению в причастности к массовым убийствам активистов на Майдане в 2014 году.

"Портнов, как писали не один раз журналисты, фигурировал в перехватах аудиозаписей разговоров российского деятеля, близкого к Путину Сергея Глазьева, переговоров в Крыму с сепаратистами. На этих пленках сообщалось, что Портнов причастен к подготовке документов, которые стали основой для дальнейшей аннексии Россией Крыма. Портнов - это человек, который сбежал вместе с Януковичем и первое время находился в Москве. Портнов это человек, который теперь угрожает украинским патриотам и активистам. В частности, я понимаю, что и участникам боевых действий, всем тем, кто защищал Украину от мародера Януковича и от агрессии Путина, он угрожает исчезновениями и фильтрационными лагерями", - отметил Арьев.

Депутат убежден, что не случайно первое заявление Портнова касалось украинских моряков и кораблей.

"Представление Портнова против Порошенко в этом деле абсолютно полностью совпадало с позицией Российской Федерации, которую она выражала в том суде", - добавил депутат.

Он напомнил о заявлении Нестора Шуфрича на действия Петра Порошенко относительно защиты территории нашего государства.

"Итак, сейчас преступлением считается освобождение украинской территории от оккупантов. А что будет дальше? Далее будут обвинять добровольческие батальоны, украинскую армию, украинских офицеров и генералов в том, что они освобождали свою землю от оккупантов, российских захватчиков, пророссийских террористов?", - добавил он.

"Это идет полностью в форватере Москвы. Атакуются все достижения, которые были за последние пять лет", - сказал Владимир Арьев.

Он отметил, что по его информации сейчас пытаются нивелировать даже получение Томоса.

"На базовый фундамент Украины сейчас осуществляется большая атака. Именно поэтому эти люди и делают эти вещи", - убежден он.

"Другие дела - они являются прикрытием для основной цели. Это дискредитация всего того, что было сделано для защиты и утверждения Украины за последние пять лет", - заявил депутат.

По его словам, создание предвыборного шума, попытки создать массовости сообщений, направленные на дискредитацию президента Порошенко, который сделал очень много для защиты суверенитета и нанес России за это время чрезвычайно много очень болезненных геополитических поражений - санкции, Томос, и тому подобное.

"Поэтому сегодня руками Шуфрича - Портнова Россия пытается через попытки реванша отомстить. И это не только месть бывшему президенту. Это попытка мести Украине, которая защищалась от российской аегресії и пыталась за последние пять лет стать снова Украиной. Мощной европейской державой, которая восстанавливала свою идентичность и свою обороноспособность", - подчеркнул Арьев.

"На сегодняшний день прослеживается определенная звено: Портнов является по признанию олигарха Коломойского его давним партнером, Коломойский является бизнес-партнером нынешнего президента Зеленского. У меня возникает вопрос: в этой схеме может быть и новоизбранный президент?", - также подчеркнул Владимир Арьев, добавив, что его молчание может быть красноречивей слов.

В то же время депутат выразил уверенность, что все эти попытки не достигнут своей цели.

"Но все это делается для того, чтобы в течение предвыборной кампании дискредитировать Украину и украинскость. Дискредитировать достижения, которые были за последние годы. Дискредитировать людей, которые защищали Украину", - подчеркнул он.