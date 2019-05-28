Кремль використовує Портнова для дискредитації не Порошенка, а України, - Ар’єв

Фото: Володимир Ар’єв (facebook.com volodymyr.ariev)

У БПП заявили про "атаку реваншистів"

Кремль використовує колишнього заступника глави Адміністрації Януковича Андрія Портнова як інструмент для дискредитації не Петра Порошенка, а України та всього українського. Про це заявив голова постійної делегації ВРУ у Парламентській асамблеї Ради Європи, народний депутат фракції партії "Блок Петра Порошенка" Володимир Ар’єв під час прес-конференції "Чому атака реваншистів на Петра Порошенка не має юридичних перспектив?", повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Ар’єв наголосив, що дії Портнова, який повернувся в Україну і почав активну дискредитаційну кампанію проти п’ятого президента України Петра Порошенка, мають лише одну мету - відвернути увагу від власних дій, які кваліфікувалися правоохоронцями як державна зрада.

Стосовно Портнова українські правоохоронці розслідували кримінальне провадження за статтею "державна зрада". Крім того, Генпрокуратура розшукувала Портнова за звинуваченням у причетності до масових вбивств активістів на Майдані у 2014 році.

"Портнов, як писали не один раз журналісти, фігурував у перехопленнях аудіозаписів розмов російського діяча, близького до Путіна Сергія Глазьєва, переговорів в Криму з сепаратистами. На цих плівках було про те, що Портнов причетний до підготовки документів, які стали основою для подальшої анексії Росією Криму. Портнов - це людина, яка втекла разом з Януковичем і перший час перебувала у Москві. Портнов це людина, яка тепер погрожує українським патріотам та активістам. Зокрема, я розумію, що і учасникам бойових дій, всім тим, хто захищав Україну від мародера Януковича і від агресії Путіна, він погрожує зникненнями і фільтраційними таборами", - зазначив Ар’єв.

Депутат переконаний, що не випадково перша заява Портнова стосувалась українських моряків і кораблів.

"Подання Портнова проти Порошенка у цій справі абсолютно повністю співпадало з позицією Російської Федерації, яку вона висловлювала в тому суді", - додав депутат.

Він нагадав, про заяву Нестора Шуфрича на дії Петра Порошенка щодо захисту території нашої держави.

"Отже, зараз злочином вважається звільнення української території від окупантів. А що буде далі? Далі будуть звинувачувати добровольчі батальйони, українську армію, українських офіцерів і генералів в тому, що вони звільняли свою землю від окупантів, російських загарбників, проросійських терористів?", - додав він.

"Це іде повністю у форватері Москви. Атакуються всі досягнення, які були за останні п`ять років", - сказав Володимир Ар’єв. Він зауважив, що за його інформацією зараз намагаються нівелювати навіть отримання Томосу.

"На базовий фундамент України здійснюється зараз велика атака. Саме тому ці люди і роблять ці речі", - переконаний він.

"Інші справи - вони є прикриттям для основної мети. Це дискредитація всього того, що було зроблено для захисту і утвердження України за остання п`ять років", - заявив депутат.

За його словами, створення передвиборчого галасу, намагання створити масовості повідомлень, спрямовані на дискредитацію президента Порошенка, який зробив дуже багато для захисту суверенітету і завдав Росії за цей час надзвичайно багато дуже болісних геополітичних поразок - санкції, Томос, тощо.

"Тому сьогодні руками Шуфрича - Портнова Росія намагається через спроби реваншу зробити помсту. І це не тільки помста колишньому президенту. Це спроба помсти Україні, яка захищалася від російської аегресії і намагалася за останні п`ять років стати знову Україною. Потужною європейською державою, яка відновлювала свою ідентичність і свою обороноздатність", - підкреслив Ар’єв.

"На сьогоднішній день простежується певна ланка: Портнов є за зізнанням олігарха Коломойського його давнім партнером, Коломойський є бізнес-партнером нинішнього президента Зеленського. У мене виникає питання: в цій схемі може бути і новообраний президент?", - також підкреслив Володимир Ар’єв, додавши, що його мовчання може бути красномовніший за слова.

Водночас депутат висловив впевненість, що всі ці спроби не досягнуть своє мети.

"Але все це робиться для того, щоб протягом передвиборчої кампанії дискредитувати Україну і українськість. Дискредитувати досягнення, які були за останні роки. Дискредитувати людей, які захищали Україну", - підкреслив він.