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Кремль исключает обострение на Донбассе после войны в Карабахе

Москва, Среда 25 ноября 2020 12:15
Кремль исключает обострение на Донбассе после войны в Карабахе
Фото: Дмитрий Песков (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Ситуация после войны в Нагорном Карабахе вряд ли приведет к обострению на Донбассе. По итогам конфликта в Карабахе азербайджанская сторона спустя 30 лет вернула под свой контроль некоторые районы.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

В частности, ему задали вопрос, дает ли ситуация в Карабахе основания думать о возможном обострении ситуации на Донбассе вследствие якобы реваншистских настроений в Киеве.

"Не дает", - сказал Песков.

Отметим, в последние дни на Донбассе все-таки наблюдается обострение, а вчера в результате снайперского огня погиб украинский военный.

Напомним, сегодня Кельбаджарский район, который прилегает к Нагорному Карабаху, перешел под контроль Азербайджана. Непризнанная республика контролировала его с 1993 года. По первоначальным соглашениям он должен был перейти под контроль Баку до 15 ноября, но армянская сторона попросила десятидневную отсрочку из-за загруженности единственной дороги.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что война в Нагорном Карабахе была остановлена совместными усилиями Турции и Российской Федерации. А мирное соглашение положило конец многолетнему конфликту между Арменией и Азербайджаном.

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