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Кремль виключає загострення на Донбасі після війни в Карабаху

Москва, Середа 25 листопада 2020 12:15
Кремль виключає загострення на Донбасі після війни в Карабаху
Фото: Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Ситуація після війни в Нагірному Карабасі навряд чи призведе до загострення на Донбасі. За підсумками конфлікту в Карабаху азербайджанська сторона через 30 років повернула під свій контроль деякі райони.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає "РИА Новости".

Зокрема, йому задали питання, чи дає ситуація в Карабасі підстави думати про можливе загострення ситуації на Донбасі внаслідок нібито реваншистських настроїв в Києві.

"Не дає", - сказав Пєсков.

Зазначимо, останніми днями на Донбасі все-таки спостерігається загострення, а вчора в результаті снайперського вогню загинув український військовий.

Нагадаємо, сьогодні Кельбаджарский район, який прилягає до Нагірного Карабаху, перейшов під контроль Азербайджану. Невизнана республіка контролювала його з 1993 року. За попередніми угодами він мав перейти під контроль Баку до 15 листопада, але вірменська сторона попросила десятиденну відстрочку через завантаженість єдиної дороги.

Раніше турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що війна у Нагірному Карабасі була зупинена спільними зусиллями Туреччини та Російської Федерації. А мирна угода поклала край багаторічному конфлікту між Вірменією та Азербайджаном.

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