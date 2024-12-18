Кремль, імовірно, уникатиме підтверджень про війська КНДР у Курській області, - ISW

Днями офіційно було підтверджено участь солдатів КНДР у бойових діях в Курській області. Однак Росія, ймовірно, уникатиме цієї інформації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).
Перш ніж зробити висновок, аналітики нагадали події останніх днів. Зокрема, представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі підтвердив 16 грудня, що північнокорейські сили беруть участь у боях і зазнають втрат у Курській області. За його словами, за останні кілька днів до цього Сполучені Штати спостерігали переміщення солдатів КНДР з "других ліній" у Курському регіоні на лінію фронту.
Того ж дня представник Пентагону генерал-майор Патрік Райдер теж заявив, що під час бойових дій у Курській області було вбито або поранено північнокорейських військовослужбовців. Однак він не уточнив, про яку кількість йде мова.
Також висловився і президент України Володимир Зеленський. Він повідомив, що росіяни намагаються приховати втрати північнокорейського особового складу, а також спалюють обличчя вбитих солдатів, щоб приховати їхню присутність у Росії.
Крім того, глава української держави додав, що російські військові забороняють північнокорейським солдатам показувати свої обличчя під час навчання в Росії. Також вони намагаються видалити будь-які відеодокази того, що війська КНДР діють у РФ.
"Українські військові посадові особи та джерела в розвідці раніше зазначали, що російські військові намагалися замаскувати північнокорейських солдатів під російські сили з Республіки Бурятія", - пише Інститут вивчення війни.
Аналітики не спостерігали того, щоб російські посадові особи і державні ЗМІ визнавали присутність або участь у бойових дій північнокорейських солдатів у Курській області.
Виходячи з цього, аналітики доходять висновку, що Кремль, імовірно, продовжить уникати повідомлень про розгортання північнокорейський сил.
"Оскільки це буде мовчазне визнання того, що Росії потрібні іноземні війська для повернення своєї території, і знецінить заяви (російського диктатора - ред) Володимира Путіна про те, що (операція ЗСУ в Курській області призвела - ред) до високих показників вербування росіянами", - резюмували аналітики.
Нагадаємо, вчора керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що війська КНДР у Курській області не розуміють загрозу дронів.
За його словами, вони доволі дивно реагували і не мали візуального розуміння небезпеки. Це, зі свого боку, може свідчити про неналежну підготовку північнокорейських військ з тактики використання БпЛА.
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