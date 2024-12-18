Кремль, вероятно, будет избегать подтверждений о войсках КНДР в Курской области, - ISW

Прежде чем сделать вывод, аналитики напомнили события последних дней. В частности, представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби подтвердил 16 декабря, что северокорейские силы участвовать в боях и несут потери в Курской области. По его словам, за последние несколько дней до этого Соединенные Штаты наблюдали перемещение солдат КНДР со "вторых линий" в Курском регионе на линию фронта.

В тот же день, представитель Пентагона генерал-майор Патрик Райдер тоже заявил, что в ходе боевых действий в Курской области были убиты или ранены северокорейские военнослужащие. Однако он не уточнил, о каком количестве идет речь.

Также высказался и президент Украины Владимир Зеленский. Он сообщил, что россияне пытаются скрыть потери северокорейского личного состава, а также сжигают лица убитых солдат, чтобы скрыть их присутствие в России.

Кроме того, глава украинского государства добавил, что российские военные запрещают северокорейским солдатам показывать свои лица во время обучения в России. Также они пытаются удалить любые видео доказательства того, что войска КНДР действуют в РФ.

"Украинские военные должностные лица и источники в разведке ранее отмечали, что российские военные пытались замаскировать северокорейских солдат под российские силы из Республики Бурятия", - пишет Институт изучения войны.

Вывод ISW

Аналитики не наблюдали того, чтобы российские должностные лица и государственные СМИ признавали присутствие или участие в боевых действий северокорейских солдат в Курской области.

Исходя из этого аналитики приходят к выводу, что Кремль, вероятно, продолжит избегать сообщений о развертывании северокорейский сил.

"Поскольку это будет молчаливое признание того, что России нужны иностранные войска для возвращения своей территории и обесценит заявления (российского диктатора - ред) Владимира Путина о том, что (операция ВСУ в Курской области привела - ред) к высоким показателям вербовки россиянами", - резюмировали аналитики.