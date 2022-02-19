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Если Кремль хочет меньше НАТО у своих границ, он получает больше НАТО, - Столтенберг

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Мюнхен, Суббота 19 февраля 2022 16:13
Если Кремль хочет меньше НАТО у своих границ, он получает больше НАТО, - Столтенберг Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что подготовка Кремля к войне против Украины только сплачивает Альянс. В результате Россия получит "больше НАТО" у своих границ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

"Если Россия хочет нас разделить, они фактически получают обратное, они получают более сплоченный НАТО. А если Россия хочет меньше НАТО у своих границ, они получают обратное, они получают больше НАТО", - заявил он на Мюнхенской конференции по безопасности.

При этом Столтенберг призвал Москву прекратить подготовку к нападению на Украину или столкнуться с серьезными последствиями.

"России никогда не поздно отступить, прекратить готовиться к войне и начать дипломатические переговоры с НАТО и союзниками по НАТО, чтобы найти политическое решение", - сказал он.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Кремль отвести свои войска от украинских границ. Это будет первым шагом к урегулированию кризиса вокруг России.

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