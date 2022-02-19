Если Кремль хочет меньше НАТО у своих границ, он получает больше НАТО, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что подготовка Кремля к войне против Украины только сплачивает Альянс. В результате Россия получит "больше НАТО" у своих границ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters .

"Если Россия хочет нас разделить, они фактически получают обратное, они получают более сплоченный НАТО. А если Россия хочет меньше НАТО у своих границ, они получают обратное, они получают больше НАТО", - заявил он на Мюнхенской конференции по безопасности.

При этом Столтенберг призвал Москву прекратить подготовку к нападению на Украину или столкнуться с серьезными последствиями.

"России никогда не поздно отступить, прекратить готовиться к войне и начать дипломатические переговоры с НАТО и союзниками по НАТО, чтобы найти политическое решение", - сказал он.