Если Кремль хочет меньше НАТО у своих границ, он получает больше НАТО, - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что подготовка Кремля к войне против Украины только сплачивает Альянс. В результате Россия получит "больше НАТО" у своих границ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.
"Если Россия хочет нас разделить, они фактически получают обратное, они получают более сплоченный НАТО. А если Россия хочет меньше НАТО у своих границ, они получают обратное, они получают больше НАТО", - заявил он на Мюнхенской конференции по безопасности.
При этом Столтенберг призвал Москву прекратить подготовку к нападению на Украину или столкнуться с серьезными последствиями.
"России никогда не поздно отступить, прекратить готовиться к войне и начать дипломатические переговоры с НАТО и союзниками по НАТО, чтобы найти политическое решение", - сказал он.
Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Кремль отвести свои войска от украинских границ. Это будет первым шагом к урегулированию кризиса вокруг России.