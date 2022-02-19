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Якщо Кремль хоче менше НАТО біля своїх кордонів, він отримує більше НАТО, - Столтенберг

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Мюнхен, Субота 19 лютого 2022 16:13
Якщо Кремль хоче менше НАТО біля своїх кордонів, він отримує більше НАТО, - Столтенберг Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що підготовка Кремля до війни проти України тільки згуртовує Альянс. В результаті Росія отримає "більше НАТО" біля своїх кордонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

"Якщо Росія хоче нас розділити, вони фактично отримують зворотне, вони отримують більш згуртований НАТО. А якщо Росія хоче менше НАТО біля своїх кордонів, вони отримують зворотне, вони отримують більше НАТО", - заявив він на Мюнхенській конференції з безпеки.

При цьому Столтенберг закликав Москву припинити підготовку до нападу на Україну або зіткнутися з серйозними наслідками.

"Росії ніколи не пізно відступити, припинити готуватися до війни і почати дипломатичні переговори з НАТО і союзниками по НАТО, щоб знайти політичне рішення", - сказав він.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Кремль відвести свої війська від українських кордонів. Це буде першим кроком до врегулювання кризи навколо Росії.

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