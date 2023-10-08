Кремль хоче збільшити виробництво дронів "Шахед", - Ігнат

"Є ознаки того, що воно (виробництво дронів, - ред.) буде ще збільшене. Якщо ми беремо дані, які дають нам розвідки, дані, які надходять від певних експертів, там є нарощування", - сказав речник.

Та все ж Ігнат наголосив, що без Ірану росіяни навряд чи вони зможуть самотужки виготовляти.

"Якщо виробництво налагоджене, є якісь конвеєри зі складання тих же таки безпілотників "Шахед", то запчастини залишаються запчастинами, тому очевидно, що вони будуть використовувати Іран і надалі, щоб отримати технології, які не можуть виготовляти самі", - зазначив Ігнат.

Нагадаємо, нещодавно речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що росіяни будуть використовувати більше дронів-камікадзе типу "шахед" під час атак на українські міста. Цьому сприяє допомога Ірану.

До того ми писали, що останні модифікації дронів-камікадзе типу "шахед" свідчать, що росіяни можуть налагодити масове виробництво цих безпілотників.

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