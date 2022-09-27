Кремль готується до анексії та примусового призову українців на війну, - ISW

Російська влада може оголосити про анексію окупованих територій України в районі 1 жовтня, щоб примусово відправити українських громадян на війну проти ЗСУ в рамках осінньої призовної кампанії.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Якщо це станеться, Кремль, швидше за все, накаже Міністерству оборони Росії включити українських цивільних осіб на окупованих і нещодавно анексованих українських територіях до російського призовного циклу, розширивши примусову мобілізацію для боротьби проти України, зазначають аналітики.
Водночас Кремль намагається вивести з реальності серйозні проблеми під час проведення своєї "часткової мобілізації", але його наративи навряд чи заспокоять росіян, які можуть бачити справжні помилки навколо них, вважають в ISW.
Зусилля Кремля щодо заспокоєння російського населення поки що не увінчалися успіхом, оскільки протести відбулися як мінімум у 35 населених пунктах 25 вересня та як мінімум у 10 населених пунктах 26 вересня.
Кремль проводить оголошену резервну часткову мобілізацію, начебто це була часткова військова повинність, посилюючи суспільне невдоволення, наголошують аналітики.
Нагадаємо, за добу зенітно-ракетні війська Повітряного командування "Південь" знищили чотири дрони-камікадзе Shahed-136 над Одеською областю.
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