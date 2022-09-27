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Кремль готується до анексії та примусового призову українців на війну, - ISW

Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російська влада може оголосити про анексію окупованих територій України в районі 1 жовтня, щоб примусово відправити українських громадян на війну проти ЗСУ в рамках осінньої призовної кампанії.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Якщо це станеться, Кремль, швидше за все, накаже Міністерству оборони Росії включити українських цивільних осіб на окупованих і нещодавно анексованих українських територіях до російського призовного циклу, розширивши примусову мобілізацію для боротьби проти України, зазначають аналітики.

Водночас Кремль намагається вивести з реальності серйозні проблеми під час проведення своєї "часткової мобілізації", але його наративи навряд чи заспокоять росіян, які можуть бачити справжні помилки навколо них, вважають в ISW.

Зусилля Кремля щодо заспокоєння російського населення поки що не увінчалися успіхом, оскільки протести відбулися як мінімум у 35 населених пунктах 25 вересня та як мінімум у 10 населених пунктах 26 вересня.

Кремль проводить оголошену резервну часткову мобілізацію, начебто це була часткова військова повинність, посилюючи суспільне невдоволення, наголошують аналітики.

  • Українські сили могли знищити російський центр управління та навчання безпілотниками, можливо вбивши іранських інструкторів.
  • Українські війська продовжували наступ на північ від Лимана та на східному березі річки Оскіл.
  • Українські сили продовжували завдавати ударів по російських наземних комунікаціях у рамках контрнаступної кампанії на півдні.
  • Російські війська продовжували вести наступальні операції в районі Бахмута і на захід від Донецька.
  • Кремль, можливо, розглядає питання про офіційне закриття своїх кордонів або формальне обмеження пересування чоловіків боєздатного віку всередині країни, щоб краще провести часткову мобілізацію.
  • Російська окупаційна влада почала оголошувати результати своїх фіктивних "референдумів" про анексію, посилаючись на грубо сфальсифіковані дані про явку.

Нагадаємо, за добу зенітно-ракетні війська Повітряного командування "Південь" знищили чотири дрони-камікадзе Shahed-136 над Одеською областю.

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Мобілізація в Росії