Кремль готує жителів Росії до затяжної війни з Україною та Заходом, - британська розвідка

Як зазначається у зведенні, 14 лютого офіційний представник президента Росії Дмитро Пєсков заявив журналістам, що хоча "спеціальна військова операція" почалася як операція проти України, згодом вона набула форми війни проти колективного Заходу, війни, коли країни колективного Заходу на чолі зі США безпосередньо залучений до цього конфлікту".

За даними британської розвідки, загалом це відповідає тенденції у російській офіційній риториці, яка намагається виправдати тривалість війни та масштаб російських втрат, зображуючи війну як прямий конфлікт із Заходом.

Пєсков далі визнав, що "спецоперація" "може тривати трохи довше, але це не змінить ходу речей".

"Це є частиною офіційної російської версії, яка майже напевно спрямована на те, щоб підготувати населення країни до довгострокового конфлікту і пов'язаного з ним зниження рівня життя всередині країни, одночасно забезпечуючи впевненість в остаточній перемозі Росії", - зазначають у Міноборони Британії.

Підтримка війни жителями Росії

Нагадаємо, за даними "Левада-центру", підтримка мешканцями Росії війни залишається стабільно високою з лютого 2022 року. У січні 2024 року більшість опитаних (77%) підтримують війну проти України, не підтримують – 16% респондентів.

У жителів Росії зберігається і впевненість у тому, що проти України триватиме довго. Так, майже половина опитаних (45%) вважають, що військові дії триватимуть більше року, ще 23% припускають, що від півроку до року.

Більшість опитаних (77%) вважають, що війна проти України закінчиться перемогою Росії, це на 6 п.п. більше, ніж рік тому, і приблизно відповідає настроям травня 2022 року.