Кремль готовит жителей России к затяжной войне с Украиной и Западом, - британская разведка

Как отмечается в сводке, 14 февраля официальный представитель президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что, хотя "специальная военная операция" началась как операция против Украины, со временем она приняла форму войны против коллективного Запада, войны, когда страны коллективного Запада во главе с США непосредственно вовлечен в этот конфликт".

По данным британской разведки, в целом это соответствует тенденции в российской официальной риторике, которая пытается оправдать продолжительность войны и масштаб российских потерь, изображая войну как прямой конфликт с Западом.

Песков далее признал, что "спецоперация" "может продлиться немного дольше, но это не изменит хода вещей".

"Это является частью официальной российской версии, почти наверняка направленной на то, чтобы подготовить население страны к долгосрочному конфликту и связанному с ним снижению уровня жизни внутри страны, одновременно обеспечивая уверенность в окончательной победе России", - отмечают в Минобороны Британии.

Поддержка войны жителями России

Напомним, по данным "Левада-центра", поддержка жителями России войны остается стабильно высокой с февраля 2022 года. В январе 2024 года большинство опрошенных (77%) поддерживает войну против Украины, не поддерживают - 16% респондентов.

У жителей России сохраняется и уверенность в том, что против Украины будет длиться долго. Так почти половина опрошенных (45%) считают, что военные действия продлятся больше года, еще 23% предполагают, что от полугода до года.

Большинство опрошенных (77%) считают, что война против Украины закончится победой России, это на 6 п.п. больше, чем год назад и примерно соответствует настроениям мая 2022 года.