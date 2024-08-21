Кремль готує росіян до "нової нормальності" через бої в Курській області, - ЗМІ

За словами джерел видання, близьких до адміністрації кремлівського диктатора та уряду РФ, початковий шок від українського наступу поступово перейшов у "привикання". Попри те, що ситуація залишається напруженою, у Росії розпочали інформаційну кампанію з метою підготовки населення до життя в умовах цієї "нової реальності".

Зазначається, що український прорив на російську територію шокував російські еліти, проте за два тижні ці настрої змінилися на "привикання" до нових обставин.

Видання повідомляє, що Кремль активно працює над тим, щоб змінити суспільне сприйняття війни й переконати росіян у тому, що такі події є "новою нормою", хоч і "тимчасовою". Пропаганда зосереджена на створенні образу неминучого повернення територій, хоча й вимагає часу.

Одним із ключових елементів цієї "нової реальності", як йдеться у матеріалі, є залучення росіян до "підтримки" Курської області через добровільно-примусові збори допомоги. Також впроваджено дострокове голосування на виборах губернатора Курської області, хоча обговорювалися і можливість скасування виборів, і заміна кандидата.

Окрім цього, у Кремлі обговорювали можливість проведення нової хвилі мобілізації, що, ймовірно, може відбутися до кінця 2024 року через брак резервів. Проте, як зазначає видання, уряд і бізнес-еліта виступають проти цієї ідеї, побоюючись негативного впливу на економіку.

Ситуація у Курській області

Нагадаємо, 6 серпня українські військові розпочали операцію у Курській області. ЗСУ наразі продовжують просування у цьому російському регіоні.

За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, за період ведення наступу на території Курської області українські війська просунулися на глибину оборони противника від 28 до 35 км, заволоділи 1263 квадратними кілометрами території та взяли під контроль 93 населені пункти.



Наразі відомо, що США та Україна обговорюють довгострокові цілі українських військових у цьому регіоні.