Кремль готує податок на великий бізнес через падіння доходів від нафти

Росія розглядає можливість запровадження одноразового добровільного податку для великого бізнесу, оскільки щомісячні доходи країни від нафти та газу впали до найнижчого рівня з 2020 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ціна на російську нафту впала приблизно на 20% з початку грудня, коли західні країни встановили цінову межу 60 доларів на експорт російської нафти. Нафта марки Urals зараз торгується приблизно по 56 доларів за барель, що нижче 70 доларів, необхідних для балансу бюджету.

Минулого тижня міністерство фінансів заявило, що потроїло щоденний продаж іноземної валюти, щоб покрити дефіцит, але аналітики попередили, що підвищення податків неминуче, якщо Росія продовжить нарощувати військові витрати.

"Обговорюється добровільний внесок від бізнесу... разовий внесок", - заявив перший віце-прем'єр Андрій Білоусов.

За його словами, фінансові результати минулого року були дуже хорошими, і багато компаній, особливо за перші три квартали отримали прибуток вище за очікуваний.

"Це не підвищення податків. Це податок на непередбачувані обставини, концепція, відома в податковій практиці як одноразовий збір податків", - сказав він, додавши, що цей захід обговорюється і буде мати добровільний характер.

Якщо ціни на російську нафту не відновляться протягом найближчих місяців, дефіцит бюджету РФ цього року може досягти 5,5 трлн рублів (76,5 млрд доларів), що еквівалентно 3,8% ВВП.

Уряд вже різко збільшив податкове навантаження на нафтогазову галузь на 2023-2025 роки, що стало найбільшим підвищенням у його історії, оскільки вторгнення в Україну продовжується.

Війна проти України і шквал західних санкцій, що відбувся, перевернули деякі сектори економіки Росії, відключивши її найбільші банки від фінансової мережі SWIFT, обмеживши її доступ до технологій і обмеживши її можливості експортувати нафту.

У той час як уряд та центральний банк визнали "труднощі", Москва заявляє, що її економіка стійка і що санкції бумерангом відбилися на Заході, піднявши інфляцію та ціни на енергоносії.