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Кремль готовит налог на крупный бизнес из-за падения доходов от нефти

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Москва, Среда 08 февраля 2023 15:04
Кремль готовит налог на крупный бизнес из-за падения доходов от нефти Фото: Кремль обложит налогом крупный бизнес (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Россия рассматривает возможность введения единовременного добровольного налога для крупного бизнеса, поскольку ежемесячные доходы страны от нефти и газа упали до самого низкого уровня с 2020 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Цена на российскую нефть упала примерно на 20% с начала декабря, когда западные страны установили ценовой предел в 60 долларов на экспорт российской нефти. Нефть марки Urals в настоящее время торгуется примерно по 56 долларов за баррель, что ниже 70 долларов, необходимых для баланса бюджета.

На прошлой неделе министерство финансов заявило, что утроило ежедневные продажи иностранной валюты, чтобы покрыть дефицит, но аналитики предупредили, что повышение налогов неизбежно, если Россия продолжит наращивать военные расходы.

"Обсуждается добровольный взнос от бизнеса... разовый взнос", - заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

По его словам, финансовые результаты прошлого года были очень хорошими, и многие компании, особенно за первые три квартала получили прибыль выше ожидаемой.

"Это не повышение налогов. Это налог на непредвиденные обстоятельства, концепция, известная в налоговой практике как единовременный сбор налогов", - сказал он, добавив, что эта мера в настоящее время обсуждается и будет носить добровольный характер.

Если цены на российскую нефть не восстановятся в ближайшие месяцы, дефицит бюджета РФ в этом году может достичь 5,5 трлн рублей (76,5 млрд долларов), что эквивалентно 3,8% ВВП.

Правительство уже резко увеличило налоговую нагрузку на нефтегазовую отрасль на 2023-2025 годы, что стало самым большим повышением в его истории, поскольку вторжение в Украину продолжается.

Война против Украины и последовавший шквал западных санкций перевернули некоторые секторы экономики России, отключив ее крупнейшие банки от финансовой сети SWIFT, ограничив ее доступ к технологиям и ограничив ее возможности экспортировать нефть.

В то время как правительство и центральный банк признали "трудности", Москва заявляет, что ее экономика устойчива и что санкции бумерангом отразились на Западе, подняв инфляцию и цены на энергоносители.

Напомним, в Министерстве финансов США заявили, что новый ценовой потолок на нефтепродукты из России ослабит способность Путина вести войну.

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