Кремль готовит новую ложь, чтобы скрыть зверства в Украине, - МИД Британии

"Мы знаем, что Кремль готовит новую ложь, чтобы объяснить зверства над мирным населением в Украине. Эти попытки скрыть чудовищные акты насилия не сдержат следователей", - говорится в сообщении.

Там также отметили, что есть неопровержимые доказательства многочисленных зверств российских войск против гражданского населения в Украине и гражданской инфраструктуры и добавили, что "война Путина построение на лжи".

"Великобритания предлагает финансирование, персонал и военную экспертизу, чтобы привлечь виновных к ответственности", - резюмировали в МИД.

Напомним, в Киевской области обнаружили уже 900 тел гражданских, которые были убиты российскими военными. Больше всего жертв в Буче.

Тем временем украинская разведка обнародовала данные российского командования, причастного к военным преступлениям против Украины в Мариуполе и Киевской области.

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