Кремль - это коллективный Гитлер ХХІ века, - Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что после провала тактики блицкрига Россия перешла к тактике террора - с массовыми убийствами гражданских, разрушениями и жестокостью. По словам министра, Кремль - это коллективный Гитлер ХХІ века.

Об этом заявил Резников, выступая на внеочередном заседании Североатлантического совета, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины в Facebook .

Резников сообщил, что за три недели активной фазы войны российские оккупанты уже убили 103 ребенка, искалечили - более 100, убили около 3 тысяч мирных граждан.

"Кремль – это коллективный Гитлер ХХІ века. Это не метафора и не преувеличение", - заявил министр.

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