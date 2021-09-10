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Кремль о единой валюте России и Беларуси: об этом пока речи не идет

Автор: Юлия Бойко

Россия и Беларусь пока не рассматривают вопрос введения единой валюты в рамках создания Союзного государства. Такая возможность не рассматривается даже в перспективе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

В частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос о возможности введения единой валюты.

"Об этом пока речи не идет. Вчера об этом, в частности, говорили два президента", - отметил он.

По его словам, создание Союзного государства будет происходить учетом интересов обеих стран.

"Интеграция, конечно, будет совершенствоваться, продолжаться в том виде, который будет наибольшим, наилучшим образом соответствовать интересам двух стран", - добавил Песков.

Напомним, ранее президенты России и Беларуси согласовали все 28 союзных программ, их утвердят до конца года.

РБК-Украина писало, что Минск и Москва хотят объединить газовые рынки, оборонное пространство и ввести единый парламент.

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