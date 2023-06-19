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Кремль не досяг жодної стратегічної мети у війні проти України, - МЗС Польщі

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Понеділок 19 червня 2023 19:02
Кремль не досяг жодної стратегічної мети у війні проти України, - МЗС Польщі Фото: міністр закордонних справ Польщі Збігнев Рау (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

До цього часу Кремль не досяг жодної стратегічної мети у війні проти України. Проте війна, що триває, вплинула на безпрецедентну співпрацю між Україною та НАТО та зростання значення Альянсу.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Збігнев Рау, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Глава МЗС підкреслив, що з початку війни в Україні країни Заходу ставлять собі питання: про її кінець, про значення ядерного шантажу з боку лідера Росії.

"Хоча ці питання залишаються без відповіді, слід зазначити, що поки жодна стратегічна мета Кремля не досягнута, але війна вплинула на безпрецедентну співпрацю між Україною та НАТО", - заявив він.

Міністр наголосив, що у ситуації агресії проти України країни Заходу виявилися єдиними та солідарними, а НАТО - альянсом сильнішим та важливішим, ніж будь-коли раніше.

Рау наголосив на важливості рішучості, яку в цій ситуації виявляють країни, які протистоять російській агресії, та важливості підтримки України: військової, політичної та гуманітарної.

Глава МЗС також підкреслив, що слід пам’ятати, що війна в Україні спричиняє довгострокові негативні явища, які впливають на весь світ, як-от зростання інфляції, проблеми на продовольчому ринку, на транспортування вантажів, підвищення вартості сировини і збільшення міграції.

Росія виконала цілі "СВО"

Прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито виконала завдання так званої "спецоперації", а саме "демілітаризувала" Україну.

Намагаючись пояснити свою заяву, він сказав, що Україна все менше використовує свою зброю і більше покладається на озброєння, яке їй надають країни Заходу.

В свою чергу голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Кремль та сам Путін навіть поразку у війні проти України продасть росіянам як перемогу.

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