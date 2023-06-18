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Кулеба відповів на заяви Пєскова про "демілітаризацію" України

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Київ, Неділя 18 червня 2023 14:37
Кулеба відповів на заяви Пєскова про "демілітаризацію" України Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Кремль та сам російський диктатор Володимир Путін навіть поразку у війні проти України продасть росіянам як перемогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу в Facebook.

Глава МЗС прокоментував заяви прессекретаря російського диктатора Дмитра Пєскова про "демілітаризацію" України. Міністр припустив, що Кремль незабаром може заявити про виконання інших "завдань", які поставив Путін.

"У наступних серіях: фактично, усі задачі СВО виконана. Україна як член ЄС і НАТО не зможе напасти на Росію, Крим більше не є тягарем для російського бюджету, нацисти залишилися лише в Росії, а втрати російських солдатів та техніки в Україні, про які ми нікому не розкажемо, допомогли нам виправити помилки й зробити Росію сильнішою. Росія сильна як ніколи", - написав Кулеба.

На думку міністра, Путін зможе видати росіянам і втрату Криму, і поразку у війні за перемогу. Тому він закликав партнерів посилювати підтримку України.

Що сказав Пєсков

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито виконала завдання так званої "спецоперації", а саме "демілітаризувала" Україну.

Намагаючись пояснити свою заяву, він сказав, що Україна все менше використовує свою зброю і більше покладається на озброєння, яке їй надають країни Заходу.

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