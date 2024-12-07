Кремль домагається, щоб США взаємодіяли з РФ на вигідних для неї умовах, - ISW

Влада Російської Федерації намагається формувати зовнішню політику США так, щоб Вашингтон взаємодіяв на вигідних для Москви умовах. При цьому США мають не поступатися жодною з цілей Кремля в Україні та світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

В оприлюдненому 5 грудня інтерв'ю міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Кремль хоче "нормальних" відносин зі Сполученими Штатами, і повторив давню кремлівську риторику, намагаючись звинуватити США і НАТО в підриві відносин з Росією.

В ISW звернули увагу, що заяви Лаврова значною мірою збігалися з тезами російського диктатора Володимира Путіна, які він виголосив 7 листопада і які також закликали до перезавантаження відносин між США та Росією на російських умовах.

Лавров також зазначив, що Кремль, як і раніше, не має наміру вести переговори на будь-яких умовах, окрім своїх власних. Він також неправдиво заявив, що Росія хоче закінчити війну в Україні на основі Статуту ООН.

В ISW нагадали, що усе це незважаючи на те, що Москва продовжує порушувати Статут ООН, ведучи свою незаконну загарбницьку війну проти України, порушуючи український суверенітет, територіальну цілісність і попередні договори Росії з Україною.

Водночас, Лавров відкинув будь-яку ідею виведення російських військ з окупованої України і неправдиво заявив, що Росія не намагається "винищити" український народ.

"Заяви Лаврова є частиною постійних зусиль Кремля, спрямованих на формування американської зовнішньої політики так, щоб США взаємодіяли з Росією на вигідних для Кремля умовах. При цьому Путін не пропонує жодних поступок на користь Сполучених Штатів та не поступається жодною з максималістських цілей Кремля ані в Україні, ані в усьому світі", - йдеться у звіті ISW.