Кремль має погодитись на розгортання місії ООН на всій території Донбасу, - Порошенко

Порошенко закликав зосередити місії ООН також на кордоні України та Росії

Російська Федерація (РФ) повинна погодитись на розгортання місії ООН на всій території Донбасу - як підконтрольній уряду, так і окупованій. Про це у ході виступу на саміті Україна-Євросоюз сказав президент України Петро Порошенко у Брюсселі в понеділок, 9 липня.

"Кремль повинен прийняти розгортання багатонаціональної миротворчої операції під керівництвом ООН на всій тимчасово окупованій території Донбасу, включаючи кордон з Росією", - наголосив президент.

Також Порошенко зазначив, що Україна повинна закрити неконтрольовану частину кордону з Росією.

Нагадаємо, раніше Порошенко у Брюсселі назвав економічні втрати України внаслідок російської агресії. Так, сума втрат на сьогодні складає 100 млрд євро.

Крім того, внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинуло понад 10 тисяч людей. Ще понад 24 тисячі осіб отримали поранення.

Раніше у ході саміту Україна-ЄС голова Європейської Ради Дональд Туск заявив, що Росія повинна взяти на себе відповідальність за дії на сході України.