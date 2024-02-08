Кремль брязкає "ядерною шаблею" в надії зірвати допомогу Заходу для України, - ISW

Заступник голови Ради Безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв продовжив свою риторику брязкання "ядерною шаблюкою", що частково спрямована на стримування західної допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Так, 7 лютого Медведєв заявив, що Росія неодноразово "підкреслювала", що її "плани" не передбачають жодного конфлікту "з країнами-членами НАТО та ЄС". Натомість офіційні особи Кремля, включно з російським диктатором Володимиром Путіним, останнім часом постійно погрожують країнам-членам НАТО, а пов'язані з Кремлем діячі, схоже, намагаються посіяти нестабільність та створити інформаційні умови для ймовірних майбутніх агресивних дій Росії проти різних європейських держав.

Медведєв заявив, що військовий бюджет і населення країн НАТО суттєво більші за РФ, тому в разі війни з Альянсом, Москва буде змушена відповісти "асиметрично", використовуючи "балістичні і крилаті ракети зі спеціальними боєголовками", - маючи на увазі ядерні боєголовки, - і це призведе до "апокаліпсису". Він розмістив ці заяви на своєму англомовному каналі X (колишній Twitter) і російськомовному Telegram-каналі.

У звіті зазначається, що ці заяви Медведєва розраховані як на міжнародну, так і на внутрішню аудиторії. Кремлівські чиновники та експерти регулярно погрожують застосувати ядерну зброю проти членів НАТО. На думку експертів ISW, ця ядерна риторика спрямована на стримування західної допомоги Україні.

"Заяви Медведєва про більший розмір та військовий бюджет НАТО порівняно з Росією, ймовірно, спрямовані на просування всередині країни кремлівських наративів про те, що НАТО і Захід загалом становлять екзистенційну загрозу для Росії. Тобто аналогічне твердження, яке Кремль використовував для виправдання свого повномасштабного вторгнення в Україну", - йдеться у звіті ISW.

Провокації Росії проти країн НАТО та США

Останнім часом Кремль вчиняє дедалі більше провокацій, що свідчать про підготовку до війни з країнами ЄС і НАТО.

Днями два стратегічних бомбардувальники Ту-95М близько 9 годин летіли у супроводі винищувачів Су-30СМ над Беринговим і Чукотським морями впритул до кордону РФ зі США.

Під час масованої повітряної атаки на Україну 7 лютого, одна з російських крилатих ракет рухалася вбік кордону з Польщею, але згодом змінила курс у напрямку Львова. Польща підняла в повітря авіацію.

Раніше ISW повідомляв, що в Польщі та Балтійському регіоні зафіксували масштабні збої в роботі систем GPS. Таким чином Росія намагається приховати свою активність у Мурманській області або зірвати навчання НАТО.

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