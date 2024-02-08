Кремль бряцает "ядерной саблей" в надежде сорвать помощь Запада для Украины, - ISW

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Так, 7 февраля Медведев заявил, что Россия неоднократно "подчеркивала", что ее "планы" не предусматривают никакого конфликта "со странами-членами НАТО и ЕС". Зато официальные лица Кремля, включая российского диктатора Владимира Путина, в последнее время постоянно угрожают странам-членам НАТО, а связанные с Кремлем деятели, похоже, пытаются посеять нестабильность и создать информационные условия для вероятных будущих агрессивных действий России против различных европейских государств.

Медведев заявил, что военный бюджет и население стран НАТО существенно больше РФ, поэтому в случае войны с Альянсом, Москва будет вынуждена ответить "асимметрично", используя "баллистические и крылатые ракеты со специальными боеголовками", - имея в виду ядерные боеголовки - и это приведет к "апокалипсису". Он разместил эти заявления на своем англоязычном канале X (бывший Twitter) и русскоязычном Telegram-канале.

В отчете отмечается, что эти заявления Медведева рассчитаны как на международную, так и на внутреннюю аудитории. Кремлевские чиновники и эксперты регулярно угрожают применить ядерное оружие против членов НАТО. По мнению экспертов ISW, эта ядерная риторика направлена на сдерживание западной помощи Украине.

"Заявления Медведева о большем размере и военном бюджете НАТО по сравнению с Россией, вероятно, направлены на продвижение внутри страны кремлевских нарративов о том, что НАТО и Запад в целом представляют экзистенциальную угрозу для России. То есть аналогичное утверждение, которое Кремль использовал для оправдания своего полномасштабного вторжения в Украину", - говорится в отчете ISW.

Провокации России против стран НАТО и США

В последнее время Кремль совершает все больше провокаций, свидетельствующих о подготовке к войне со странами ЕС и НАТО.

На днях два стратегических бомбардировщика Ту-95М около 9 часов летели в сопровождении истребителей Су-30СМ над Беринговым и Чукотским морями вплотную к границе РФ с США.

Во время массированной воздушной атаки на Украину 7 февраля, одна из российских крылатых ракет двигалась в сторону границы с Польшей, но впоследствии изменила курс в направлении Львова. Польша подняла в воздух авиацию.

Ранее ISW сообщал, что в Польше и Балтийском регионе зафиксировали масштабные сбои в работе систем GPS. Таким образом Россия пытается скрыть свою активность в Мурманской области или сорвать учения НАТО.

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