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На базе россиян в Сватово мощные взрывы и пожар, - Гайдай

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Сватово, Воскресенье 28 августа 2022 15:58
На базе россиян в Сватово мощные взрывы и пожар, - Гайдай Фото: начальник Луганской ОВА Сергей Гайдай (tribun)
Автор: Юлия Бойко

В оккупированном Сватово произошли мощные взрывы на базе российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая на телемарафоне.

"Ночью что-то у них произошло. Но уже в нашем Сватово. Там у них была база, почти все войска уже вышли из Сватово, там осталась только полиция ОРДЛОвская. Осталась аграрная база, на которой они проводили передислокацию. И что-то та той базе снова какая-то "бавовна" произошла. Еще два часа назад там очень все еще горело и подрывалось", - отметил он.

Напомним, ранее Гайдай рассказал, что российские войска отступили на шести направлениях в Луганской области.

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