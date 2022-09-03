У Кремінній знищили понад 300 окупантів разом із технікою, - Гайдай

ЗСУ завдали ударів по окупованій Кремінній, внаслідок чого вдалося знищити понад 300 російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"У нас кілька днів поспіль у Кремінній щось відбувається. Якісь постійні "хлопки"", - заявив Гайдай. За його словами, за останні кілька днів втрати російської армії сягнули понад 300 осіб. Також українським військовим вдалося знищити військову техніку, яка була розмішена поряд.