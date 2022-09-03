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У Кремінній знищили понад 300 окупантів разом із технікою, - Гайдай

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Україна, Субота 03 вересня 2022 16:00
У Кремінній знищили понад 300 окупантів разом із технікою, - Гайдай Фото: очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай (t.me/dom_channel)
Автор: Дмитро Браславський

ЗСУ завдали ударів по окупованій Кремінній, внаслідок чого вдалося знищити понад 300 російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"У нас кілька днів поспіль у Кремінній щось відбувається. Якісь постійні "хлопки"", - заявив Гайдай.

За його словами, за останні кілька днів втрати російської армії сягнули понад 300 осіб. Також українським військовим вдалося знищити військову техніку, яка була розмішена поряд.

Нагадаємо, що раніше на базі росіян у Сватовому трапились потужні вибухи та пожежа.

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