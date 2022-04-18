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В Кременной оккупанты расстреляли гражданское авто: четыре человека погибли

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Кременная, Понедельник 18 апреля 2022 11:47
В Кременной оккупанты расстреляли гражданское авто: четыре человека погибли Фото: в Кременной расстреляли гражданское авто (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Кременной Луганской области российские военные расстреляли гражданский автомобиль. Известно о четырех погибших и одном раненом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

Отмечается, что жители Кременной хотели самостоятельно эвакуироваться из города, однако попали под обстрел.

"В Кременной оккупанты обстреляли гражданскую машину. Предварительно четыре человека погибли, один ранен", - заявил Гайдай.

Он призвал жителей оставаться в укрытиях и не пытаться самостоятельно покинуть город.

Отмечается, что российские военные утром 18 апреля зашли в Кременную. В городе начались уличные бои.

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