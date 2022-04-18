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У Кремінній окупанти розстріляли цивільне авто: чотири людини загинули

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Кремінна, Понеділок 18 квітня 2022 11:47
У Кремінній окупанти розстріляли цивільне авто: чотири людини загинули Фото: у Кремінній розстріляли цивільне авто (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Кремінній Луганської області російські військові розстріляли цивільний автомобіль. Відомо про чотирьох загиблих та одного пораненого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

Зазначається, що жителі Кремінної хотіли самостійно евакуюватися з міста, проте потрапили під обстріл.

"У Кремінній окупанти обстріляли цивільну машину. Попередньо чотири людини загинуло, один поранений", - заявив Гайдай.

Він закликав жителів залишатися в укриттях та не намагатися самостійно покинути місто.

Зазначається, що російські військові зранку 18 квітня зайшли до Кремінної. У місті почалися вуличні бої.

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