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Кременецко-Почаевский заповедник провел ревизию в Почаевской лавре

Новости » Общество    05.12.2018 - 23:19
Кременецко-Почаевский заповедник провел ревизию в Почаевской лавре
Фото: Почаевская лавра (pochaev.org.ua)

В УПЦ МП утверждают, что все экспонаты на месте

Представители Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника 5 декабря 2018 года проверили наличие экспонатов на территории Свято-Успенской Почаевской лавры (Тернопольская область). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационно-просветительский отдел УПЦ (Московского патриархата).

В лавре сообщили, что проверку наличия зарегистрированных экспонатов комиссия заповедника провела согласно описанию советского периода, а именно - по реестру 60-х годов.

Ревизия была проведена в Успенском и Троицком соборах, монастырских кельях, архиерейских домах, колокольнях и надвратном корпусе.

Согласно сообщению УПЦ (МП), проверка не обнаружила пропажу экспонатов.

Напомним, 28 четверг Кабинет министров соответствующим решением вернул сооружения Почаевской лавры в состав Кременецко-Почаевского заповедника.

В частности, правительство отменило распоряжение от 17 июля 2003 года №438, которым сооружения Почаевской лавры (Успенский и Троицкий соборы, монастырские кельи, архиерейский дом, колокольня и Святые ворота) были изъяты у заповедника в пользование УПЦ Московского патриархата.

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