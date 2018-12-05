Кременецко-Почаевский заповедник провел ревизию в Почаевской лавре

В УПЦ МП утверждают, что все экспонаты на месте
Представители Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника 5 декабря 2018 года проверили наличие экспонатов на территории Свято-Успенской Почаевской лавры (Тернопольская область). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационно-просветительский отдел УПЦ (Московского патриархата).
В лавре сообщили, что проверку наличия зарегистрированных экспонатов комиссия заповедника провела согласно описанию советского периода, а именно - по реестру 60-х годов.
Ревизия была проведена в Успенском и Троицком соборах, монастырских кельях, архиерейских домах, колокольнях и надвратном корпусе.
Согласно сообщению УПЦ (МП), проверка не обнаружила пропажу экспонатов.
Напомним, 28 четверг Кабинет министров соответствующим решением вернул сооружения Почаевской лавры в состав Кременецко-Почаевского заповедника.
В частности, правительство отменило распоряжение от 17 июля 2003 года №438, которым сооружения Почаевской лавры (Успенский и Троицкий соборы, монастырские кельи, архиерейский дом, колокольня и Святые ворота) были изъяты у заповедника в пользование УПЦ Московского патриархата.