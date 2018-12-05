Кременецько-Почаївський заповідник провів ревізію у Почаївській лаврі

Фото: Почаївська лавра (pochaev.org.ua)

В УПЦ МП стверджують, що всі експонати на місці

Представники Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника 5 грудня 2018 року перевірили наявність експонатів на території Свято-Успенської Почаївської лаври (Тернопільська область). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційно-просвітницький відділ УПЦ (Московського патріархату).

У лаврі повідомили, що перевірку наявності зареєстрованих експонатів комісія заповідника провела згідно з описом радянського періоду, а саме - за реєстром 60-х років.

Ревізію було проведено в Успенському та Троїцькому соборах, монастирських келіях, архієрейських будинках, дзвіницях і надбрамному корпусі.

Згідно з повідомленням УПЦ (МП), перевірка не виявила зникнення експонатів.

Нагадаємо, 28 листпада Кабінет міністрів відповідним рішенням повернув споруди Почаївської лаври до складу Кременецько-Почаївського заповідника.

Зокрема, уряд скасував розпорядження від 17 липня 2003 року №438, яким споруди Почаївської лаври (Успенський та Троїцький собори, монастирські келії, архієрейський будинок, дзвіниця і Святі ворота) були вилучені з заповідника в користування УПЦ Московського патріахату.