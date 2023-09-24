У Кременчуці зросла кількість постраждалих унаслідок обстрілу

За його словами, 19 людей перебувають на стаціонарному лікуванні, у тому числі одна дитина.

Усього постраждали шестеро дітей. Також серед постраждалих є одна вагітна жінка.

Обстріл Кременчука

У п'ятницю, 22 вересня, у Кременчуці під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Пізніше стало відомо, що росіяни завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі у місті.

Перед цим місцева влада говорила, що в результаті обстрілу Кременчука постраждали 32 людини, серед них троє дітей.

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