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В Кременчуге возросло количество пострадавших в результате обстрела

Фото: в Кременчуге возросло количество пострадавших в результате обстрела (facebook.com/vitalii.maletskyi.official)
Автор: Валерия Полищук

В Кременчуге возросло количество пострадавших в результате российского обстрела до 55 человек.

Об этом заявил глава Днепропетровской ОВ Дмитрий Лунин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

По его словам, 19 человек находятся на стационарном лечении, в том числе один ребенок.

Всего пострадали шестеро детей. Также среди пострадавших есть одна беременная женщина.

Обстрел Кременчуга

В пятницу, 22 сентября, в Кременчуге во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Позже стало известно, что россияне нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре в городе.

Перед этим местные власти говорили, что в результате обстрела Кременчуга пострадали 32 человека, среди них трое детей.

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