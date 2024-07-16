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У Кременчуці знайшли викрадене з пологового будинку немовля (фото)

Вівторок 16 липня 2024 22:18
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У Кременчуці знайшли викрадене з пологового будинку немовля (фото) Фото: правоохоронці знайшли викрадене у Кременчуці немовля (t.me/UA_National_Police)
Автор: Наталія Кава

Поліція Полтавської області розшукала немовля, яке було викрадено минулими вихідними з пологового будинку міста Кременчук.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Національної поліції України.

Як розповіли у поліції, на камерах відеоспостреження було видно, що з великим пакунком із пологового виходила жінка. Однак згодом оперативники встановили, що зловмисником був чоловік-транссексуал.

"Свій вчинок затриманий пояснює тим, що дуже хотів дитину, яку ніколи б не зміг народити, тому вдався до злочину. З дитиною все добре, правоохоронці повернули малюка матері до перинатального центру", - розповів начальник ГУНП в Полтавській області Євген Рогачов.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, здійснюється досудове розслідування кримінальних проваджень, відкритих за частиною 3 статті 146 та частиною 2 статті 367 (викрадення малолітньої та службова недбалість, що спричинили тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Фото: правоохоронці знайшли викрадене у Кременчуці немовля (t.me/UA_National_Police)

Нагадаємо, минулими вихідними у Кременчуці з пологового будинку було викрадено немовля.

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