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У Кременчуці та Полтаві пролунали вибухи

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У суботу ввечері, 27 січня, у Кременчуці та Полтаві пролунали вибухи. Наразі в регіонах оголошені повітряні тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Повітряні сили оборони повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога. І через декілька хвилин стало відомо, що у Кременчуці та Полтаві пролунали вибухи. 

При цьому у Кременчуці повідомляли і про повторні звуки вибухів. 

Наразі офіційна інформація щодо вибухів не повідомлялася. 

Повітряна тривога 27 січня 

У суботу ввечері в кількох областях України почала ширитись повітряна тривога. Зокрема, тривогу оголосили і у столиці. 

Крім того, мер Харкова Ігор Терехов заявив, що у місті лунали вибухи під час повітряної тривоги. Більш детальну інформацію він не повідомив. 

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ПолтаваКременчукВійна Росії проти України