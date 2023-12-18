У Кременчуці пролунав потужний вибух

У Кременчуці Полтавської області сьогодні ввечері, 18 грудня, прогримів потужний вибух.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Кременчука", коментар речниці ГУ ДСНС у Полтавській області Світлани Рибалко і голову Полтавської ОВА Філіпа Проніна.
Зазначається, що сигнал повітряної тривоги не було оголошено, проте видання вказує, що він таки спрацював.
"За попередньою інформацією, не виключено, що стався техногенний вибух на одному з підприємств міста", - йдеться в матеріалі.
Пізніше видання уточнило, що в район Молодіжний прослідували автомобілі оперативних служб, а в соціальних мережах пишуть, що від вибуху у містян повідкривалися вікна.
У коментарі РБК-Україна Світлана Рибалко заявила, що їй інформація про вибух не надходила.
"Я буду коментувати вже після нашої військової адміністрації, якщо буде інформація, якщо мені підтвердять, я тоді зможу сказати", - додала вона.
Пронін повідомив, що в Кременчуці стався вибух на одному з підприємств.
"Постраждалих немає. На місці працюють усі відповідні служби та з'ясовують обставини події", - додав очільник області.
Начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Ледник підтвердив інформацію про збій у техпроцесі підприємства, що призвів до вибуху.
Він також просить городян припинити поширювати чутки про те, що на "місто просувається хмара азоту або сірководню".
"Ніякого викиду азоту або сірководню немає", - додав він.
На початку листопада російські дрони рухалися у напрямку Кременчука, у місті було чути вибухи.
У вересні в місті також було чути звуки вибухів.
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