У Кременчуці пролунав потужний вибух

У Кременчуці Полтавської області сьогодні ввечері, 18 грудня, прогримів потужний вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Новини Кременчука ", коментар речниці ГУ ДСНС у Полтавській області Світлани Рибалко і голову Полтавської ОВА Філіпа Проніна .

Зазначається, що сигнал повітряної тривоги не було оголошено, проте видання вказує, що він таки спрацював.

"За попередньою інформацією, не виключено, що стався техногенний вибух на одному з підприємств міста", - йдеться в матеріалі.

Пізніше видання уточнило, що в район Молодіжний прослідували автомобілі оперативних служб, а в соціальних мережах пишуть, що від вибуху у містян повідкривалися вікна.

Інформація від ДСНС

У коментарі РБК-Україна Світлана Рибалко заявила, що їй інформація про вибух не надходила.

"Я буду коментувати вже після нашої військової адміністрації, якщо буде інформація, якщо мені підтвердять, я тоді зможу сказати", - додала вона.

Офіційна інформація про вибух

Пронін повідомив, що в Кременчуці стався вибух на одному з підприємств.

"Постраждалих немає. На місці працюють усі відповідні служби та з'ясовують обставини події", - додав очільник області.

Влада спростовує витік азоту

Начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Ледник підтвердив інформацію про збій у техпроцесі підприємства, що призвів до вибуху.

Він також просить городян припинити поширювати чутки про те, що на "місто просувається хмара азоту або сірководню".

"Ніякого викиду азоту або сірководню немає", - додав він.

Вибухи в Кременчуці

На початку листопада російські дрони рухалися у напрямку Кременчука, у місті було чути вибухи.

У вересні в місті також було чути звуки вибухів.