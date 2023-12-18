В Кременчуге прогремел мощный взрыв
В Кременчуге Полтавской области сегодня вечером, 18 декабря, прогремел мощный взрыв.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Кременчуга", комментарий спикера ГУ ГСЧС в Полтавской области Светлану Рыбалко и главу Полтавской ОВА Филиппа Пронина.
Отмечается, что сигнал воздушной тревоги не был объявлен, однако издание указывает, что он таки сработал.
"По предварительной информации, не исключено, что произошел техногенный взрыв на одном из предприятий города", - говорится в материале.
Позже издание уточнило, что в район Молодежный проследовали автомобили оперативных служб, а в социальных сетях пишут, что от взрыва у горожан пооткрывались окна.
Информация от ГСЧС
В комментарии РБК-Украина Светлана Рыбалко заявила, что ей информация о взрыве не поступала.
"Я буду комментировать уже после нашей военной администрации, если будет информация, если мне подтвердят, я тогда смогу сказать", - добавила она.
Официальная информация о взрыве
Пронин сообщил, что в Кременчуге произошел взрыв на одном из предприятий.
"Пострадавших нет. На месте работают все соответствующие службы и выясняют обстоятельства происшествия", - добавил глава области.
Власти опровергают утечку азота
Начальник Кременчугской районной военной администрации Олег Ледник подтвердил информацию о сбое в техпроцессе предприятия, приведшем к взрыву.
Он также просит горожан прекратить распространять слухи о том, что на "город продвигается облако азота или сероводорода".
"Никакого выброса азота или сероводорода нет", - добавил он.
Взрывы в Кременчуге
В начале ноября российские дроны двигались по направлению Кременчуга, в городе были слышны взрывы.
В сентябре в городе также были слышны звуки взрывов.
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