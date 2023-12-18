В Кременчуге прогремел мощный взрыв

В Кременчуге Полтавской области сегодня вечером, 18 декабря, прогремел мощный взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Новости Кременчуга ", комментарий спикера ГУ ГСЧС в Полтавской области Светлану Рыбалко и главу Полтавской ОВА Филиппа Пронина .

Отмечается, что сигнал воздушной тревоги не был объявлен, однако издание указывает, что он таки сработал.

"По предварительной информации, не исключено, что произошел техногенный взрыв на одном из предприятий города", - говорится в материале.

Позже издание уточнило, что в район Молодежный проследовали автомобили оперативных служб, а в социальных сетях пишут, что от взрыва у горожан пооткрывались окна.

Информация от ГСЧС

В комментарии РБК-Украина Светлана Рыбалко заявила, что ей информация о взрыве не поступала.

"Я буду комментировать уже после нашей военной администрации, если будет информация, если мне подтвердят, я тогда смогу сказать", - добавила она.

Официальная информация о взрыве

Пронин сообщил, что в Кременчуге произошел взрыв на одном из предприятий.

"Пострадавших нет. На месте работают все соответствующие службы и выясняют обстоятельства происшествия", - добавил глава области.

Власти опровергают утечку азота

Начальник Кременчугской районной военной администрации Олег Ледник подтвердил информацию о сбое в техпроцессе предприятия, приведшем к взрыву.

Он также просит горожан прекратить распространять слухи о том, что на "город продвигается облако азота или сероводорода".

"Никакого выброса азота или сероводорода нет", - добавил он.

Взрывы в Кременчуге

В начале ноября российские дроны двигались по направлению Кременчуга, в городе были слышны взрывы.

В сентябре в городе также были слышны звуки взрывов.