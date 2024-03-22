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У Кременчуці пролунали звуки вибухів

Кременчук, П'ятниця 22 березня 2024 23:55
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У Кременчуці пролунали звуки вибухів Фото: у Кременчуці пролунали звуки вибухів (Getty Images)
Автор: Ксенія Вертебна

У Кременчуці ввечері п'ятниці, 22 березня, пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Суспільного та Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України.

Ввечері 22 березня, близько 22:18, у Кременчуці було оголошено повітряну тривогу. Місцеві жителі міста чули звук вибуху.

О 22:19 Повітряні сили попереджали про активність ворожих ударних БпЛА в сторону Полтавської області.

Станом на 23:12 групи безпілотників рухались через Полтавську та Сумську області південно-західним курсом у напрямку Кіровоградської області.

О 00:00 у Повітряних силах повідомили про те, що ворожі БпЛА у Полтавській області маневрують та рухаються в північному та західному напрямку.

За дві хвилини, о 00:02 в районі міста було зафіксовано ворожий БпЛА, тому мешканців закликали перебувати в укриттях.

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