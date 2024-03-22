В Кременчуге раздались звуки взрывов

В Кременчуге вечером пятницы, 22 марта, раздались взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Общественного и Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Вечером 22 марта, около 22:18 , в Кременчуге была объявлена воздушная тревога. Здешние жители города слышали звук взрыва.

В 22.19 Воздушные силы предупреждали об активности вражеских ударных БпЛА в сторону Полтавской области.

По состоянию на 23.12 группы беспилотников двигались через Полтавскую и Сумскую области юго-западным курсом в направлении Кировоградской области.

В 00:00 в Воздушных силах сообщили, что вражеские БПЛА в Полтавской области маневрируют и двигаются в северном и западном направлении.

Через две минуты, в 00:02, в районе города был зафиксирован вражеский БпЛА, поэтому жителей призывали находиться в укрытиях.