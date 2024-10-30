У Кременчуці під час тривоги пролунали вибухи

Вибухи пролунали ввечері середи, 30 жовтня, у місті Кременчук, Полтавської області. Там було оголошено сигнал повітряної тривоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Раніше Повітряні сили повідомляли про те, що у Полтавській області було оголошено тривогу. Це пов'язано з тим, що російська армія запустила декілька груп ворожих безпілотників.
За даними ПС, дрони рухались на півдні Полтавської області у напрямку Кременчука.
Близько 20:05 там пролунали вибухи. Наразі не повідомлялось про наслідки вибухів чи постраждалих.
Нагадаємо, ми писали про те, що Російська Федерація запустила безпілотники типу "Шахед" по території в України ввечері середи, 30 жовтня. Через це у низці областей оголошено повітряну тривогу.
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