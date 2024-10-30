RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

В Кременчуге во время тревоги раздались взрывы

Иллюстративное фото: в Кременчуге во время тревоги раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Взрывы прогремели вечером среды, 30 октября, в городе Кременчуг, Полтавской области. Там был объявлен сигнал воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Общественное".

Ранее Воздушные силы сообщали о том, что в Полтавской области была объявлена тревога. Это связано с тем, что русская армия запустила несколько групп вражеских беспилотников.

По данным ПС, дроны двигались на юге Полтавской области в направлении Кременчуга.

Около 20:05 там раздались взрывы. Пока не сообщалось о последствиях взрывов или пострадавших.

Напомним, мы писали о том, что Российская Федерация запустила беспилотники типа "Шахед" по территории Украины вечером среды, 30 октября. Поэтому в ряде областей объявлена воздушная тревога.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
КременчугВойна в Украине