У Кременчуці обмежено рух тролейбусів після удару РФ: як змінили маршрути

У Кременчуці 6 липня тимчасово змінили схему руху громадського транспорту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кременчуцьку міську раду та "Кременчук Today".
Як повідомили у міській раді, тролейбуси за всіма маршрутами, окрім тих, що прямують до Крюкова, наразі зупиняються на кінцевій зупинці "Крюківський міст".
Тимчасова заборонено рух транспорту до Річкового вокзалу. У зв'язку з цим тролейбуси наразі не курсують до цього пункту призначення.
Також призупинено рух автобусного маршруту №15. У міськраді уточнили, що відповідні обмеження тимчасові.
Про відновлення повноцінного руху буде повідомлено додатково.
У неділю, 7 липня, ранок у Кременчуці почався з дронової атаки РФ. Російські безпілотники атакували місто.
"Сьогоднішній недільний ранок у Кременчуці почався не з тиші і спокою, а з ворожої атаки. У той час, коли кременчужани мирно займалися своїми справами - відпочивали, готували сніданки, йшли до церкви, гуляли з дітьми - наше місто було підступно і підло атаковано" - написав Малецький.
Усі екстрені та комунальні служби вже працюють на місці удару, допомагають постраждалим і ліквідовують наслідки.
Міська влада опублікувала алгоритм дій для тих, чиє майно постраждало внаслідок атаки.
ЦНАП працює за адресами:
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Нагадаємо, що сьогодні, 6 липня, близько 9:30 у Кременчуці пролунала серія вибухів.
Російська армія влучила у будівлю Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП).
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