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У Кременчуці обмежено рух тролейбусів після удару РФ: як змінили маршрути

Фото: У Кременчуці змінили маршрути тролейбусів після удару РФ (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

У Кременчуці 6 липня тимчасово змінили схему руху громадського транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кременчуцьку міську раду та "Кременчук Today".

Як повідомили у міській раді, тролейбуси за всіма маршрутами, окрім тих, що прямують до Крюкова, наразі зупиняються на кінцевій зупинці "Крюківський міст".

Тимчасова заборонено рух транспорту до Річкового вокзалу. У зв'язку з цим тролейбуси наразі не курсують до цього пункту призначення.

Також призупинено рух автобусного маршруту №15. У міськраді уточнили, що відповідні обмеження тимчасові.

Про відновлення повноцінного руху буде повідомлено додатково.

Атака на Кременчук

У неділю, 7 липня, ранок у Кременчуці почався з дронової атаки РФ. Російські безпілотники атакували місто.

"Сьогоднішній недільний ранок у Кременчуці почався не з тиші і спокою, а з ворожої атаки. У той час, коли кременчужани мирно займалися своїми справами - відпочивали, готували сніданки, йшли до церкви, гуляли з дітьми - наше місто було підступно і підло атаковано" - написав Малецький.

Усі екстрені та комунальні служби вже працюють на місці удару, допомагають постраждалим і ліквідовують наслідки.

Що робити, якщо ваше житло пошкоджене

Міська влада опублікувала алгоритм дій для тих, чиє майно постраждало внаслідок атаки.

Подати заяву до поліції

  • Звернутись до Кременчуцького райуправління (вул. 29 Вересня, 6) або за телефоном 102.
  • Мати при собі копії: паспорта, ідентифікаційного коду, документів на власність, техпаспорта та фото пошкоджень.
  • Заяву можна подати пізніше.

Повідомити про пошкодження

  • Через портал "Дія";
  • Або в ЦНАП (послуга 42-11).
  • Якщо нерухомість не зареєстрована - подати заяву (послуга 55-09) або звернутися до Департаменту держреєстрації (вул. Ігоря Сердюка, 27).

Подати заяву на компенсацію

  • Через "Дія";
  • Або в ЦНАП (послуга 42-15).
  • Потрібен спецрахунок у банку-учаснику програми єВідновлення.

ЦНАП працює за адресами:

  • вул. Покровська, 14.
  • вул. Героїв України, 11А.
  • вул. І. Приходька, 90.

Телефони для довідок:

  • 096 097 1588, 050 255 1588
  • Служба допомоги мера — 15-63 (цілодобово).

Нагадаємо, що сьогодні, 6 липня, близько 9:30 у Кременчуці пролунала серія вибухів.

Російська армія влучила у будівлю Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП).

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