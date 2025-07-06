У Кременчуці обмежено рух тролейбусів після удару РФ: як змінили маршрути

Як повідомили у міській раді, тролейбуси за всіма маршрутами, окрім тих, що прямують до Крюкова, наразі зупиняються на кінцевій зупинці "Крюківський міст".

Тимчасова заборонено рух транспорту до Річкового вокзалу. У зв'язку з цим тролейбуси наразі не курсують до цього пункту призначення.

Також призупинено рух автобусного маршруту №15. У міськраді уточнили, що відповідні обмеження тимчасові.

Про відновлення повноцінного руху буде повідомлено додатково.

Атака на Кременчук

У неділю, 7 липня, ранок у Кременчуці почався з дронової атаки РФ. Російські безпілотники атакували місто.

"Сьогоднішній недільний ранок у Кременчуці почався не з тиші і спокою, а з ворожої атаки. У той час, коли кременчужани мирно займалися своїми справами - відпочивали, готували сніданки, йшли до церкви, гуляли з дітьми - наше місто було підступно і підло атаковано" - написав Малецький.

Усі екстрені та комунальні служби вже працюють на місці удару, допомагають постраждалим і ліквідовують наслідки.

Що робити, якщо ваше житло пошкоджене

Міська влада опублікувала алгоритм дій для тих, чиє майно постраждало внаслідок атаки.

Подати заяву до поліції

Звернутись до Кременчуцького райуправління (вул. 29 Вересня, 6) або за телефоном 102.

Мати при собі копії: паспорта, ідентифікаційного коду, документів на власність, техпаспорта та фото пошкоджень.

Заяву можна подати пізніше.

Повідомити про пошкодження

Через портал "Дія" ;

; Або в ЦНАП (послуга 42-11).

(послуга 42-11). Якщо нерухомість не зареєстрована - подати заяву (послуга 55-09) або звернутися до Департаменту держреєстрації (вул. Ігоря Сердюка, 27).

Подати заяву на компенсацію

Через "Дія" ;

; Або в ЦНАП (послуга 42-15).

(послуга 42-15). Потрібен спецрахунок у банку-учаснику програми єВідновлення.

ЦНАП працює за адресами:

вул. Покровська, 14.

вул. Героїв України, 11А.

вул. І. Приходька, 90.

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