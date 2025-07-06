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В Кременчуге ограничено движение троллейбусов после удара РФ: как изменили маршруты

Фото: В Кременчуге изменили маршруты троллейбусов после удара РФ (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Кременчуге 6 июля временно изменили схему движения общественного транспорта.

Как сообщили в городском совете, троллейбусы по всем маршрутам, кроме тех, которые направляются в Крюков, сейчас останавливаются на конечной остановке "Крюковский мост".

Временно запрещено движение транспорта до Речного вокзала. В связи с этим троллейбусы пока не курсируют до этого пункта назначения.

Также приостановлено движение автобусного маршрута №15. В горсовете уточнили, что соответствующие ограничения временные.

О восстановлении полноценного движения будет сообщено дополнительно.

Атака на Кременчуг

В воскресенье, 7 июля, утро в Кременчуге началось с дроновой атаки РФ. Российские беспилотники атаковали город.

"Сегодняшнее воскресное утро в Кременчуге началось не с тишины и покоя, а с вражеской атаки. В то время, когда кременчужане мирно занимались своими делами - отдыхали, готовили завтраки, шли в церковь, гуляли с детьми - наш город был коварно и подло атакован", - написал Малецкий.

Все экстренные и коммунальные службы уже работают на месте удара, помогают пострадавшим и ликвидируют последствия.

Что делать, если ваше жилье повреждено

Городские власти опубликовали алгоритм действий для тех, чье имущество пострадало в результате атаки.

Подать заявление в полицию

  • Обратиться в Кременчугское райуправление (ул. 29 Сентября, 6) или по телефону 102.
  • Иметь при себе копии: паспорта, идентификационного кода, документов на собственность, техпаспорта и фото повреждений.
  • Заявление можно подать позже.

Сообщить о повреждениях

  • Через портал "Дія";
  • Или в ЦНАП (услуга 42-11).
  • Если недвижимость не зарегистрирована - подать заявление (услуга 55-09) или обратиться в Департамент госрегистрации (ул. Игоря Сердюка, 27).

Подать заявление на компенсацию

  • Через "Дія";
  • Или в ЦПАУ (услуга 42-15).
  • Нужен спецсчет в банке-участнике программы еВідновлення.

ЦНАП работает по адресам:

  • ул. Покровская, 14.
  • ул. Героев Украины, 11А.
  • ул. И. Приходько, 90.

Телефоны для справок:

  • 096 097 1588, 050 255 1588
  • Служба помощи мэра - 15-63 (круглосуточно).

 

Напомним, что сегодня, 6 июля, около 9:30 в Кременчуге прогремела серия взрывов.

Российская армия попала в здание Кременчугского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП).

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