В Кременчуге ограничено движение троллейбусов после удара РФ: как изменили маршруты

В Кременчуге 6 июля временно изменили схему движения общественного транспорта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кременчугский городской совет и "Кременчуг Today".
Как сообщили в городском совете, троллейбусы по всем маршрутам, кроме тех, которые направляются в Крюков, сейчас останавливаются на конечной остановке "Крюковский мост".
Временно запрещено движение транспорта до Речного вокзала. В связи с этим троллейбусы пока не курсируют до этого пункта назначения.
Также приостановлено движение автобусного маршрута №15. В горсовете уточнили, что соответствующие ограничения временные.
О восстановлении полноценного движения будет сообщено дополнительно.
В воскресенье, 7 июля, утро в Кременчуге началось с дроновой атаки РФ. Российские беспилотники атаковали город.
"Сегодняшнее воскресное утро в Кременчуге началось не с тишины и покоя, а с вражеской атаки. В то время, когда кременчужане мирно занимались своими делами - отдыхали, готовили завтраки, шли в церковь, гуляли с детьми - наш город был коварно и подло атакован", - написал Малецкий.
Все экстренные и коммунальные службы уже работают на месте удара, помогают пострадавшим и ликвидируют последствия.
Городские власти опубликовали алгоритм действий для тех, чье имущество пострадало в результате атаки.
ЦНАП работает по адресам:
Телефоны для справок:
Напомним, что сегодня, 6 июля, около 9:30 в Кременчуге прогремела серия взрывов.
Российская армия попала в здание Кременчугского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП).
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