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У Кременчуці дрон РФ влучив у навчальний заклад, виникла пожежа

00:25 21.10.2026 Ср
1 хв
aimg Едуард Ткач
У Кременчуці дрон РФ влучив у навчальний заклад, виникла пожежа Фото: усі служби працюють на місці (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
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Росіяни пізно ввечері у вівторок, 20 жовтня, атакували Кременчук дронами. Внаслідок обстрілу зафіксовано влучання у навчальний заклад і, попередньо, постраждала людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Полтавської ОВА Віталія Дяківнича.

"У Кременчуці зафіксовано влучання ворожого БпЛА у будівлю навчального закладу. Виникла пожежа. Усі служби працюють на місці. Попередньо, одна людина отримала травми. Інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Паралельно мер Кременчука Віталій Малецький теж підтвердив атаку. Він наголосив, що був атакований об'єкт, де ще вдень 20 жовтня навчалися студенти.

"Це черговий доказ того, що для ворога немає нічого святого. Росія вкотре демонструє, що удари по цивільних об’єктах, загроза життю мирних людей та терор - це свідомі методи її загарбницької війни", - наголосив він.

Інші обстріли

Нагадаємо, у ніч на 7 жовтня та вранці росіяни атакували Кременчук ракетами й дронами. Внаслідок обстрілів було пошкоджено багатоповерхівки та зафіксовано влучання в підприємство.

Також ми писали, що 4 вересня росіяни атакували Кременчуцький район, унаслідок чого були пошкоджені приватні будинки й автомобілі.

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