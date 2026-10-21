У Кременчуці дрон РФ влучив у навчальний заклад, виникла пожежа

Росіяни пізно ввечері у вівторок, 20 жовтня, атакували Кременчук дронами. Внаслідок обстрілу зафіксовано влучання у навчальний заклад і, попередньо, постраждала людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Полтавської ОВА Віталія Дяківнича.

"У Кременчуці зафіксовано влучання ворожого БпЛА у будівлю навчального закладу. Виникла пожежа. Усі служби працюють на місці. Попередньо, одна людина отримала травми. Інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Паралельно мер Кременчука Віталій Малецький теж підтвердив атаку. Він наголосив, що був атакований об'єкт, де ще вдень 20 жовтня навчалися студенти.

"Це черговий доказ того, що для ворога немає нічого святого. Росія вкотре демонструє, що удари по цивільних об’єктах, загроза життю мирних людей та терор - це свідомі методи її загарбницької війни", - наголосив він.