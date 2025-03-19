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В Кременчуге мужчина выстрелил в военного ТЦК: подробности инцидента

Кременчуг, Среда 19 марта 2025 10:25
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В Кременчуге мужчина выстрелил в военного ТЦК: подробности инцидента Фото: в Кременчуге мужчина выстрелил в военного ТЦК (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Кременчуге мужчина выстрелил в военного ТЦК из травматического оружия. Его задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Полтавской области.

Так, 19 марта, около 07:00, во время патрулирования города Кременчуг наряд патрульной полиции и военнослужащие РТЦК увидели подозрительного прохожего.

"При попытке проверить документы, мужчина произвел выстрел в сторону военного, вызвав ему ранение ноги", - говорится в сообщении.

В Кременчуге мужчина выстрелил в военного ТЦК: подробности инцидента

Впоследствии патрульные полицейские задержали мужчину, а раненому военному медики оказали помощь. К счастью, обошлось без госпитализации.

"Следственно-оперативная группа полиции, которая прибыла на вызов, установила, что правонарушителем является местный житель 1977 года рождения", - добавили в полиции.

Травматическое оружие изъято. Обстоятельства и причины происшествия выясняет следствие. Решается вопрос о правовой квалификации события.

Как сообщалось, во Львове мужчина ударил военнослужащего ТЦК. После этого он пытался убежать.

Кроме того, во Львовской области двое неизвестных напали на военного ТЦК, который сопровождал мобилизованных на медкомиссию. Один из призывников сбежал.

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