В Кременчуге мужчина выстрелил в военного ТЦК: подробности инцидента

В Кременчуге мужчина выстрелил в военного ТЦК из травматического оружия. Его задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Полтавской области .

Травматическое оружие изъято. Обстоятельства и причины происшествия выясняет следствие. Решается вопрос о правовой квалификации события.

"Следственно-оперативная группа полиции, которая прибыла на вызов, установила, что правонарушителем является местный житель 1977 года рождения", - добавили в полиции.

Впоследствии патрульные полицейские задержали мужчину, а раненому военному медики оказали помощь. К счастью, обошлось без госпитализации.

"При попытке проверить документы, мужчина произвел выстрел в сторону военного, вызвав ему ранение ноги", - говорится в сообщении.

Так, 19 марта, около 07:00, во время патрулирования города Кременчуг наряд патрульной полиции и военнослужащие РТЦК увидели подозрительного прохожего.

Как сообщалось, во Львове мужчина ударил военнослужащего ТЦК. После этого он пытался убежать.

Кроме того, во Львовской области двое неизвестных напали на военного ТЦК, который сопровождал мобилизованных на медкомиссию. Один из призывников сбежал.

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