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У Кременчуку уточнили кількість постраждалих через ракетний удар

Фото: у Кременчуку уточнили кількість постраждалих через ракетний удар (facebook.com/vitalii.maletskyi.official)
Автор: Наталія Юрченко

Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару росіян по Кременчуку Полтавської області збільшилася. Серед травмованих є діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Віталія Малецького в Facebook.

Він зазначив, що на місці ракетного удару завершилися пошукові роботи. Внаслідок російської атаки загинула одна людина. Постраждали 32 людини, серед них троє дітей. 16 осіб госпіталізовано.

"В результаті ракетної атаки на наше місто вибуховою хвилею пошкоджено декілька житлових будинків в центральній частині Кременчука. Вибиті вікна, пошкоджена покрівля, подекуди є руйнування оздоблення фасадів", - зазначив Малецький.

Зараз у Кременчуці працює спеціальна комісія, яка проводить обстеження та фіксує пошкодження.

 

Фото: у Кременчуку уточнили кількість постраждалих через ракетний удар (facebook.com/vitalii.maletskyi.official)

Обстріл Кременчука

У п'ятницю, 22 вересня, у Кременчуці під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Пізніше стало відомо, що росіяни завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі у місті.

Місцева влада вчора повідомляла, що внаслідок атаки загинула одна особа, а 31 людина отримала поранення.

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